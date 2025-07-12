Ферма у Мізуні першою в області отримало сертифікат географічного зазначення овечої бриндзі

Фермерське господарство «Дубовий кут» першим на Івано-Франківщині отримало сертифікат географічного зазначення овечої бриндзі.

Вона розташована в урочищі Поляна на околиці села Новий Мізунь Вигодської громади. Навколо – гори, річка, свіже повітря. Тут виробляють високогірні екологічні сири, а ще відновлюють забуті традиції, розповідають у пресслужбі обласного відділу туризму.

Вівчарством подружжя Василя та Оксани Лучків займаються вже 13 років, вісім з них роблять сири з овечого молока.

Загальна площа господарства близько 3-х гектарів, поділена на окремі зони – для туристів та вівчарів. Ферма відкрита відносно недавно, зараз тут виготовляють 9 видів сирів.

На території господарства розташований музей. Це батьківська хата господарів ферми, збудована ще 1818 р. і перенесена зі Старого Мізуня.

Сама оселя складається з кількох кімнат, у яких відтворено автентичний побут і колорит. Фермери не тільки займаються сироварінням, але працюють з туристами, для яких створені всі умови для відпочинку на природі.

Довідково. Гуцульська овеча бриндзя — перший в Україні продукт зі статусом географічного зазначення, що підтверджує її унікальність і традиційне виробництво у регіоні Гуцульщини (Закарпатська, Івано-Франківська та Чернівецька області).

Заявку на реєстрацію подала “Асоціація виробників традиційних карпатських високогірних сирів” у 2018 році, а свідоцтво видано 11 листопада 2019-го.

Цей сир виготовляють із сирого молока аборигенної породи овець, яких випасають на високогірних полонинах. Технологія виробництва не змінюється вже понад 500 років. Бриндзя не піддається термічній обробці, зберігаючи природні бактерії та мікроелементи, корисні для здоров’я.