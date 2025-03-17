FIЇNKA презентувала емоційну композицію “Грушка” – поєднання традицій та сучасності. ВІДЕО

Прикарпатська співачка FIЇNKA представила нову композицію “Грушка”, що запрошує слухачів переосмислити ставлення до життя і смерті через призму давнього гуцульського обряду.

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Традиція, яка передбачає веселощі та ігри біля померлого, слугує способом вшанування життя навіть у момент зустрічі зі смертю, пише Правда.

Пісня відзначається унікальним поєднанням сучасних музичних стилів із карпатським фольклором, створюючи емоційний контраст між меланхолією та святкуванням. Це відображає суть обряду “Грушка”, де скорбота поступається місцем радості та спогадам про життя покійного.

“Гуцули сприймали смерть як частину життєвого циклу, без надмірного драматизму. Це найвища форма мудрості – зустрічати невідворотне з легкістю”, – зазначає FIЇNKA.

Текст пісні балансує між іронією та глибокими роздумами, змушуючи слухача одночасно посміхатися та задумуватися. У ньому звучить заклик прожити життя так, щоб не шкодувати, адже в кінцевому підсумку важливим є не матеріальний статок, а те, наскільки повноцінно ви відчули кожну мить.

“Ми не хотіли робити трагедію з того, що є природною частиною життя. Але й не намагалися применшити значущість переходу. Наша “Грушка” – це спроба знайти золоту середину між святкуванням життя і пошаною до смерті”, – додає співачка.

Композиція “Грушка” – це смілива музична заява про силу людського духу, про право кожного йти власним шляхом, незважаючи на думку інших. Адже головний суддя – “Пан Біг”, а душа має бути “моцна”, щоб жити за власними правилами.