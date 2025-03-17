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Зниклого франківського військового знайшли в міському озері. ФОТО
Диван на коліщатках в темній вітальні

Зниклого франківського військового знайшли в міському озері. ФОТО

Автор: Олег Мамчур
17/03/2025 14:34
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Поліцейські встановили особу чоловіка, тіло якого виявили вчора в озері. Загиблим виявився Падалка Артем Олегович, 1986 року народження, який наприкінці минулого року зник безвісти в районі міського озера.

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Про це повідомляє кореспондентка Правда.іф.

Після огляду тіла правоохоронці не виявили слідів насильницької смерті. Наразі триває з’ясування обставин трагедії.

Падалка Артем зник ще 16 грудня 2024 року. Вранці наступного дня, на міському озері знайшли його куртку та телефон.

Нагадаємо, вчора, 16 березня у Франківську на міському озері тіло потопельника зачепив рибалка.