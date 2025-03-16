Знайденого в міському озері чоловіка направлено в морг для ідентифікації

Увечері 16 березня з міського озера в Івано-Франківську витягнули тіло чоловіка. На місці працюють поліцейські.

Цю інформацію Суспільному підтвердили у секторі комунікації поліції в області, передає Правда ІФ

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Наразі тіло чоловіка направили в морг для з’ясування причин смерті, а також для ідентифікації людини.

Усі деталі згодом.