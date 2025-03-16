ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
У Івано-Франківську вшанували пам'ять загиблих у Маріупольському театрі ФОТО
Диван на коліщатках в темній вітальні

У Івано-Франківську вшанували пам’ять загиблих у Маріупольському театрі ФОТО

Автор: Петро Якимчук
16/03/2025 21:08
-Реклама
Оренда і продаж комерційної нерухомості від 30 м²
-Реклама
-Реклама
Готелі Reikartz і контакти, Україна
-Реклама
-Реклама
ДІМ РІА
Квартири Івано-Франківськ
-Реклама
купити iphone 15 Pro у Львові, ціни в Україні

У Івано-Франківську відбулася акція з вшанування пам’яті загиблих у Маріупольському драмтеатрі.

Акцію провели в неділю, 16 березня – у третю річницю жахливої трагедії біля Івано-Франківського національного драмтеатру ім. Івана Франка.

Реклама: Місцеві пропозиції
Ціни на лазерну епіляцію у Києві
Лазерна епіляція пахв: Безкоштовно

Косметологія FineLine пропонує лазерну епіляцію на новому 3000w апараті. Спробуйте перший сеанс на ділянку пахв безкоштовно. Переконайтесь у ефективності!

НА САЙТ068-777-03-41
Люди перед будівлею з прапорами України

Цього дня в 2022 році російські окупанти скинули авіабомби на драмтеатр, у якому ховалися сотні мешканців міста, пише правда Іф

Перед стінами Франківського драмтеатру маріупольці зробили напис «ДЕ ТИ» й запалили лампадки

Виставка плакатів та меморіал з іграшками на вулиці.

Акція почалася з хвилини мовчання за усіма жертвами російської агресії. Після цього учасники розказували про пережите під час блокади Маріуполя та висловлювали свою шану полеглим.

Попри великий напис «ДЕТИ» біля будівлі Маріупольського театру, російські війська свідомо скинули на нього авіабомби. Це був злочин проти людяності.

Група людей з прапором Маріуполя на вулиці.
Меморіал у пам'ять загиблих дітей, Київ
Люди на вулиці вшановують пам'ять свічками
Запалені лампадки на вшанування пам'яті загиблих
Іграшки та свічки на вулиці
Свічки під час вуличної акції пам'яті
Люди тримають прапор і вшановують пам'ять запаленими свічками.
Люди у формі стоять перед будівлею міста.
Люди зібралися на вулиці, теплі куртки, зима.
Акція на підтримку захисників Маріуполя.
Чоловік фотографує натовп на вулиці
Люди на вулиці в зимовому одязі
Жінка тримає прапор морської охорони України.
Жінки тримають прапори на відкритому повітрі.
Люди на вулиці у зимовому одязі.
Протест із плакатом про Маріуполь
Люди на мітингу з українським прапором і квітами.
Чоловік у шапці дивиться вгору
Група людей на вулиці в зимовому одязі.
Люди тримають прапор на вуличній події
Камера на штативі на терасі, знімання відео
Група людей тримає українські прапори під час заходу.
Вшанування пам'яті з українським прапором та свічками.
Люди з українським прапором та гербом Маріуполя
Люди в зимовому одязі на вулиці
Жінка у окулярах з написом, теплий одяг
Жінки в теплих куртках на вулиці
Жінка у шапці, шарф і окулярах серед людей.
Люди на вулиці у зимовому одязі.
Люди зібралися на вулиці, дитина в прапорі.
Люди на вулиці в зимовому одязі
Група людей на вулиці, жінка в прапорі України.