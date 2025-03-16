У Івано-Франківську вшанували пам’ять загиблих у Маріупольському театрі ФОТО

У Івано-Франківську відбулася акція з вшанування пам’яті загиблих у Маріупольському драмтеатрі.

Акцію провели в неділю, 16 березня – у третю річницю жахливої трагедії біля Івано-Франківського національного драмтеатру ім. Івана Франка.

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Цього дня в 2022 році російські окупанти скинули авіабомби на драмтеатр, у якому ховалися сотні мешканців міста, пише правда Іф

Перед стінами Франківського драмтеатру маріупольці зробили напис «ДЕ ТИ» й запалили лампадки

Акція почалася з хвилини мовчання за усіма жертвами російської агресії. Після цього учасники розказували про пережите під час блокади Маріуполя та висловлювали свою шану полеглим.

Попри великий напис «ДЕТИ» біля будівлі Маріупольського театру, російські війська свідомо скинули на нього авіабомби. Це був злочин проти людяності.