17 березня обмежуватимуть потужності електропостачання для бізнесу, – Прикарпаттяобленерго

На Прикарпатті у понеділок, 17 березня, будуть застосовуватися графіки обмежень потужності
Завтра, 17 березня, на Прикарпатті будуть діяти графіки обмежень потужності для бізнесу і промисловості.
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Час застосування обмежень:
•06:00 – 20:00
Ситуація в енергосистемі може змінюватися. Стежте за можливими оновленнями на офіційних сторінках АТ «Прикарпаттяобленерго».