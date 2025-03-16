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17 березня обмежуватимуть потужності електропостачання для бізнесу, - Прикарпаттяобленерго
Диван на коліщатках в темній вітальні

17 березня обмежуватимуть потужності електропостачання для бізнесу, – Прикарпаттяобленерго

Автор: Петро Якимчук
16/03/2025 21:21
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На Прикарпатті у понеділок, 17 березня, будуть застосовуватися графіки обмежень потужності

Завтра, 17 березня, на Прикарпатті будуть діяти графіки обмежень потужності для бізнесу і промисловості.

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НА САЙТ068-777-03-41

Час застосування обмежень:
•06:00 – 20:00

Ситуація в енергосистемі може змінюватися. Стежте за можливими оновленнями на офіційних сторінках АТ «Прикарпаттяобленерго».