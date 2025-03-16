17 березня обмежуватимуть потужності електропостачання для бізнесу, – Прикарпаттяобленерго

На Прикарпатті у понеділок, 17 березня, будуть застосовуватися графіки обмежень потужності

Завтра, 17 березня, на Прикарпатті будуть діяти графіки обмежень потужності для бізнесу і промисловості.

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Час застосування обмежень:

•06:00 – 20:00



Ситуація в енергосистемі може змінюватися. Стежте за можливими оновленнями на офіційних сторінках АТ «Прикарпаттяобленерго».