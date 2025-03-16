У Івано-Франківську засудили чоловіка, котрий зберігав понад 2700 набоїв і саморобний пістолет

В Івано-Франківську суд визнав місцевого мешканця винним в незаконному зберіганні вогнепальної зброї та боєприпасів.

За матеріалами справи, чоловік незаконно придбав та зберігав у гаражі й за місцем проживання понад 2700 набоїв різних калібрів, а також саморобний пістолет на основі ТТ, пише Правда ІФ з посиланням на Репортер

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Чоловік зберігав одному із гаражних кооперативів Франківська набої до вогнепальної зброї різного калібру, що придатні для стрільби, в загальній кількості 2665 штук. Ще 71 патрон різних калібрів він зберігав вдома. А 47 патронів та саморобний пістолет, перероблений з пістолета ТТ тримав у ще одному гаражі, що був у його користуванні.

На суді обвинувачений визнав провину та пояснив, що цікавився зброєю, бо займався мисливством.

Він щиро розкаявся та просив про м’якше покарання.

Значна частина патронів зберігалась в гаражі, який він попередньо придбав у колишнього військового. Обвинувачений зазначив, що в нього був дозвіл на мисливську гладкоствольну зброю, однак, значну частину боєприпасів обвинувачений незаконно зберігав у вказаних приміщеннях. Обвинувачений у вчиненому щиро розкаявся, просив суд суворо його не карати, – йдеться в повідомленні суду.

Суд призначив йому 4 роки позбавлення волі, але звільнив від відбування покарання з випробувальним терміном 2 роки. Також чоловік має сплатити в користь держави 81 843 грн за проведення судових експертиз і періодично з’являтися до органу пробації та повідомляти про зміну місця проживання.

Всі вилучені боєприпаси та зброю суд постановив знищити.

Титульне фото ілюстративне