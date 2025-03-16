На Прикарпатті підлітки знущалися над однокласником в туалеті: Що вирішив суд

Калуський міськрайонний суд розглянув матеріали місцевої поліції щодо притягнення до відповідальності двох жінок, сини яких знущалися на однокласником.

На жінок склали протоколи про невиконання обов’язків щодо виховання дітей (ч. 1 ст.184 КУпАП), пише Правда ІФ з посиланням на КУРС.

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Як йдеться у постановах суду, 30 січня цього року у туалеті Калуського ліцею ім. Д. Бахматюка двоє хлопців застосували фізичну силу до однокласника, а саме шарпали його, зв’язували рукава, штовхали, обливали антисептиком, в результаті чого в хлопця виникло подразнення та почервоніння очей.

Одна з жінок переконувала суд, що насправді ніякого конфлікту між хлопцями не було. За її словами, “вони просто пустували, можливо просто невдало пожартували”. Також вона заперечила цькування. Жінка запевнила, що провела виховну бесіду з своїм сином і пообіцяла, що надалі подібного не повториться.

Інша жінка до суду не з’явилася.

Обох жінок суд визнав винними у вчиненні правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.184 КУпАП. На жінку, яка прийшла до суду, суд наклав адміністративне стягнення у виді попередження. Ту, яка до суду не з’явилася, суд покарав штрафом у розмірі 850 грн.

Титульне фото ілюстративне