У Франківську рибалка витягнув з міського озера тіло людини, – очевидці

Сьогодні, 16 березня, в міському озері виявили тіло людини
Про це повідомляють місцеві телеграм-канали, передає правда ІФ
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На місці працюють правоохоронні органи. Проводяться слідчі дії.
Всі деталі незабаром.
Нагадаємо 16 грудня у Івано-Франківську на озері зник військовослужбовець, який раніше працював шеф-кухарем у ресторані “ШефКлуб”.