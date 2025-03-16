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У Франківську рибалка витягнув з міського озера тіло людини, - очевидці
Диван на коліщатках в темній вітальні

У Франківську рибалка витягнув з міського озера тіло людини, – очевидці

Автор: Петро Якимчук
16/03/2025 19:23
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Сьогодні, 16 березня, в міському озері виявили тіло людини

Про це повідомляють місцеві телеграм-канали, передає правда ІФ

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На місці працюють правоохоронні органи. Проводяться слідчі дії.

Всі деталі незабаром.

Нагадаємо 16 грудня у Івано-Франківську на озері зник військовослужбовець, який раніше працював шеф-кухарем у ресторані “ШефКлуб”.