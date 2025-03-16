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Прикарпатець Михайло Харук виборов “срібло” на етапі Кубка Європи зі сноубордингу
Диван на коліщатках в темній вітальні

Прикарпатець Михайло Харук виборов “срібло” на етапі Кубка Європи зі сноубордингу

Автор: Петро Якимчук
16/03/2025 20:32
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Прикарпатський спортсмен Михайло Харук став срібним призером етапу Кубка Європи зі сноубордингу, що відбувається зараз у швейцарському Давосі.

Про це повідомив прикарпатський журналіст Олег Гапчук, передає інформаційний ресурс Правда ІФ.

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У суботу, 15 березня, спортсмен виборов друге місце у паралельному слаломі (PSL), здобувши перший подіум у цьому сезоні.

16 березня відбудеться ще один старт у цій дисципліні.

Переможці змагань зі сноуборду на подіумі.