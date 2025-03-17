Минулу добу на автошляхах Прикарпаття працювала спецтехніка

Протягом минулої доби розчищували від снігу та проводили протиожеледну обробку доріг державного значення Івано-Франківщини.

Реклама: Місцеві пропозиції Ремонт інверторів, Ecoflow, зарядних станцій.” “BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир. НА САЙТ(067)343-64-24

Пише Правда.іф з посиланням на Службу відновлення та розвитку інфраструктури в Івано-Франківській області

Були задіяні 9 одиниць спецтехніки і 13 робітників із чотирьох дільниць підрядника, що базуються у гірській місцевості: Надвірній, Богородчанах, Вишкові та Дорі. Інші дільниці перебували в режимі чергування.

Ситуація на дорогах державного значення – під постійним контролем Служби відновлення в області.

За додатковою інформацією рекомендуємо звертатися за номерами телефону диспетчерів Служби відновлення: 067-340-39-62, або на Цілодобову гарячу лінію: 067-400-60-80.