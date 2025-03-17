Минулу добу на автошляхах Прикарпаття працювала спецтехніка

Протягом минулої доби розчищували від снігу та проводили протиожеледну обробку доріг державного значення Івано-Франківщини.
“BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир.
Пише Правда.іф з посиланням на Службу відновлення та розвитку інфраструктури в Івано-Франківській області
Були задіяні 9 одиниць спецтехніки і 13 робітників із чотирьох дільниць підрядника, що базуються у гірській місцевості: Надвірній, Богородчанах, Вишкові та Дорі. Інші дільниці перебували в режимі чергування.
Ситуація на дорогах державного значення – під постійним контролем Служби відновлення в області.
За додатковою інформацією рекомендуємо звертатися за номерами телефону диспетчерів Служби відновлення: 067-340-39-62, або на Цілодобову гарячу лінію: 067-400-60-80.