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Зимова дорога з легким снігом і лісом
Диван на коліщатках в темній вітальні

Минулу добу на автошляхах Прикарпаття працювала спецтехніка

Автор: Lilia
17/03/2025 14:15
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Протягом минулої доби розчищували від снігу та проводили протиожеледну обробку доріг державного значення Івано-Франківщини.

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Пише Правда.іф з посиланням на Службу відновлення та розвитку інфраструктури в Івано-Франківській області

Були задіяні 9 одиниць спецтехніки і 13 робітників із чотирьох дільниць підрядника, що базуються у гірській місцевості: Надвірній, Богородчанах, Вишкові та Дорі. Інші дільниці перебували в режимі чергування.

Ситуація на дорогах державного значення – під постійним контролем Служби відновлення в області.

За додатковою інформацією рекомендуємо звертатися за номерами телефону диспетчерів Служби відновлення: 067-340-39-62, або на Цілодобову гарячу лінію: 067-400-60-80.