У Франківську в конунальному автобусі загорілась сумка. ФОТО. ВІДЕО

Про інцидент, який стався сьогодні вранців з “палаючою” сумкою в Івано-Франківську в комунальному автобусі на вулиці Мазепи, розповідають очевидці події.

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Пише Правда.іф з посиланням на Телеграм-канал.

Розповідає дівчина, мама котрої якраз в той момент була в автобусі. Вона каже, що чоловік у автобусі біля заднього сидіння залишив сумку з незрозумілим предметом, який загорівся та почав диміти.

Після цього невідомий схопив сумку та вибіг. Його наздоганяв водій та ще якийсь чоловік. Попередньо, зловмисника спіймали та передали поліцейським.

Пізніше повідомили, що вибуху в автобусі не було. У чоловіка задимілися батарейки та зарядний пристрій. Це життю людей ніяк не загрожувало.