Вважався безвісти зниклим: на війні загинув прикарпатець Волочій Василь

Солотвинська громада знову у скорботі. Виконуючи бойове завдання на сході країни та захищаючи рідну державу від російських окупантів, своє життя віддав житель селища Солотвин Волочій Василь Миколайович 1982 р.н.

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Пише Правда.іф з посиланням на Солотвинську селищну раду.

Виконуючи бойове завдання на сході країни та захищаючи рідну державу від російських окупантів, своє життя віддав житель селища Солотвин Волочій Василь Миколайович 1982 р.н.

Військовослужбовець вважався безвісти зниклим від 18 травня 2024 року.

На жаль, стало відомо, що він загинув у районі населеного пункту Семенівка Покровського району Донецької області. Солдат Василь служив у складі 68-ї єгерської бригади.

Солотвинська селищна рада висловлює щирі співчуття сім’ї та родині полеглого Воїна, поділяємо горе разом з вами та схиляємо голову в глибокій скорботі.

Про час зустрічі кортежу з тілом полеглого воїна буде повідомлено додатково.