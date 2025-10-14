Фокус на регіонах: як Івано-Франківськ обійшов Київ та Львів в іпотечному бумі «єОселі»

«єОселя» радикально змінила географію будівельного ринку країни: лідерство тепер за регіонами.

Девелопер з Івано-Франківська посів друге місце в Україні за обсягом реалізованих кредитів державної пільгової іпотеки, випередивши понад 100 забудовників. І це — компанія blago, повідомляють експерти Укрфінжитла. 1,2 млрд грн — її результат за липень-вересень. Для порівняння, загалом по країні за програмою «єОселя» у цей період банки видали кредитів на суму 4,5 млрд грн.

«Наша компанія була у першій п’ятірці забудовників України, кого акредитували за програмою «єОселя». Це право надається після ретельної перевірки багатьма експертами: фінансовий моніторинг, юридична база, а головне — дозвільна документація на усі наші проєкти, — пояснює успіх компанії заступниця керівника відділу продажу blago Вікторія Вишневська. — Ми надійні протягом багатьох років. І це — основний аргумент для тих, хто купує у нас житло.»

Експерти Укрфінжитла наголошують: лідерство Івано-Франківська у цих перегонах також зумовлено попитом на житло, що стабільно зростає, а також беззаперечною популярністю та ефективністю програми «єОселя».