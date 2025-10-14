Отинійська громада провела в останню дорогу воїна Петра Москалюка

Петро Володимирович Москалюк народився 10 липня 1980 року в селищі Отинія.



Після навчання в Отинійській школі та професійному училищі №33 працював у будівельній сфері.

Коли ворог прийшов на українську землю, Петро без вагань став до лав захисників.

У травні 2024 року його мобілізували до 125 окремої бригади територіальної оборони, яка тримала оборону на Курахівському напрямку. Згодом він продовжив службу у 47 окремій механізованій бригаді «Маґура».

16 червня 2025 року під час виконання бойового завдання в районі урочища Комсомольське, Курської області рф, воїн зник безвісти.

Понад три місяці рідні чекали звістки, сподіваючись на диво.

І лише 8 жовтня 2025 року, після проведення ДНК-експертизи, було встановлено особу загиблого.

“Петро Москалюк назавжди залишиться у пам’яті як приклад мужності, любові до Батьківщини та відданості своїй землі.иЙого ім’я вписане золотими літерами у Книгу Героїв Отинійщини.иВід імені всієї громади висловлюємо щирі співчуття батькам, сестрам, дітям, рідним і близьким нашого Героя”, – оприлюднила Отинійська селищна територіальна громада.

Вічна слава Герою!