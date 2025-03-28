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Фонд Петра Порошенка передав бійцям прикарпатської 102-ї бригади ТРО вкрай необхідної техніки на кілька мільйонів гривень
Диван на коліщатках в темній вітальні

Фонд Петра Порошенка передав бійцям прикарпатської 102-ї бригади ТРО вкрай необхідної техніки на кілька мільйонів гривень

Автор: Ігор Василик
28/03/2025 08:09
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Бійці кількох українських військових з’єднань зустрілися із п’ятим Президентом України Петром Порошенком 27 березня на Запорізькому напрямку. Волонтери фонду екс-президента та прикарпатські депутати Юрій Глинський і Степан Руднянин, разом із Петром Порошенком передали бійцям 102-ї бригади ТРО із Івано-Франківщини необхідну техніку та засоби.

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Про це повідомив офіцер 102-ї бригади територіальної оборони імені Дмитра Вітовського Мирон Дмитрик, інформує своїх читачів новинний ресурс Правда іф.

Сьогодні зустрілись із нашою рідненькою 102-ю окремою бригадою Сил територіальної оборони ЗСУ з Івано-Франківщини, – написав депутат Івано-Франківської обласної ради від “Європейської Солідарності” Юрій Глинський, який разом із депутатом Івано-Франківської міської ради Степаном Руднянином, представляли прикарпатську делегацію на Запоріжжі.

Серед переданої техніки БПЛА та РЕБи

Разом з Петро Порошенко передали багато необхідного обладнання, повідомив Глинський:

  • – мавіки Thermal, classic, Pro – 40 штук
  • – зарядна станція OUKITEL 2 кВт – 10 штук​
  • – РЕБ STR ШАТРО 5Д на рамі – 2 штуки

Загальна вартість переданої допомоги становить понад 4 млн. грн.