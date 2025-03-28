Вже незабаром Івано-Франківськ розпочне підготовку до нового опалювального сезону

У Франківську затвердили графік зупинок котелень “Івано-Франківськ теплокомуненерго” для проведення ремонтних робіт у 2025 році.
“BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир.
Про це своїх читачів інформує новинний ресурс Правда іф, із посиланням на ДМП “Івано-Франківськ теплокомуненерго”.
Згідно із оприлюдненим документом, із квітня до серпня у теплових районах міста поступово виконуватимуть планові ремонти для підготовки до нового опалювального сезону 2025-2026 років.
Наразі в Івано-Франківській громаді триває опалювальний сезон. Достроково його можуть зупинити тільки при значному потеплінні. Як розповів заступник міського голови Руслан Гайда для ОТБ “Галичина”, впродовж трьох днів середня добова температура має бути +8 °C.
Наразі франківські котельні працюють в автоматичному режимі
“На сьогодні середньодобова +7,1 °C. Вдень, коли на термометрах понад 12 градусів, котельні переходять в автоматичний режим, виключаються. На нічний період, коли йде пониження, ми включаємо котельні”, – каже Гайда.