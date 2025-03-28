Вже незабаром Івано-Франківськ розпочне підготовку до нового опалювального сезону

У Франківську затвердили графік зупинок котелень “Івано-Франківськ теплокомуненерго” для проведення ремонтних робіт у 2025 році.

Реклама: Місцеві пропозиції Ремонт інверторів, Ecoflow, зарядних станцій.” “BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир. НА САЙТ(067)343-64-24

Про це своїх читачів інформує новинний ресурс Правда іф, із посиланням на ДМП “Івано-Франківськ теплокомуненерго”.

Згідно із оприлюдненим документом, із квітня до серпня у теплових районах міста поступово виконуватимуть планові ремонти для підготовки до нового опалювального сезону 2025-2026 років.

Наразі в Івано-Франківській громаді триває опалювальний сезон. Достроково його можуть зупинити тільки при значному потеплінні. Як розповів заступник міського голови Руслан Гайда для ОТБ “Галичина”, впродовж трьох днів середня добова температура має бути +8 °C.

Наразі франківські котельні працюють в автоматичному режимі