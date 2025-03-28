Вистава франківського театру претендує на нагороду Всеукраїнського театрального фестивалю “GRA”

Всеукраїнський театральний Фестиваль-Премія “GRA”, організатором якого є Національна спілка театральних діячів України, оголосив лонгліст – список із 35 вистав, які продовжують боротьбу за головну театральну нагороду країни.

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Про це пише “Галка”

ГРА – це єдина в Україні театральна премія національного масштабу, яка щороку визначає найкращі вистави країни. Фестиваль не лише відзначає досягнення театрів, а й підтримує їх у часи викликів, демонструючи незламність українського мистецтва. Цьогоріч кількість заявок стала рекордною за всю історію премії – майже 140, з яких до участі було допущено 135 вистав.

“Кількість заявок свідчить про надзвичайну активність театральної спільноти, попри всі виклики сьогодення. Ми щиро дякуємо театрам і митцям за довіру до ГРИ! Особливо приємно, що цього року маємо багато заявок від танцювальних колективів, а також потужну присутність незалежних театрів. А географія учасників охоплює театри з 10 міст України”, – коментує директор Фестивалю-Премії ГРА Богдан Струтинський.

В лонглісті представлені 10 міст: Київ – 11 вистав, Львів – 10 вистав, Рівне – 3 вистави, Суми – 3 вистави, Одеса – 2 вистави, Харків – 2 вистави, Кропивницький – 1 вистава, Кривий Ріг – 1 вистава, Івано-Франківськ – 1 вистава, Полтава – 1 вистава.

Він об’єднав постановки як відомих режисерів – Іллі Разумейка і Романа Григоріва, Івана Уривського, Василя Вовкуна, Оксани Дмітрієвої, Максима Голенка, Давида Петросяна, так і молодих митців – Вероніки Літкевич, Ніни Хижної, Дмитра Леончика, Дмитра Некрасова та інших. У списку також постановки іноземних режисерів – словенського режисера Томі Янежича та німецького хореографа і танцівника Райнера Річарда Бера.

У довгий список потрапили вистави за текстами таких сучасних українських авторів як Оксана Забужко, Ольга Мацюпа, Оксана Гриценко, Анастасія Косодій, Олег Михайлов, Ніна Захоженко, Люба Ільницька, Аліна Сарнацька та інших. До речі, цьогоріч у ГРІ з’явилася нова номінація «За найкращий сучасний драматичний текст».

Попереду – наступний етап відбору, і вже влітку стане відомо, хто потрапить до шортліста та змагатиметься за перемогу VII Всеукраїнського Фестивалю-Премії ГРА.

Детальніше про Фестиваль-Премію на сайті.