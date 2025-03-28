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"Едельвейси" відкрили великий збір на дрони
Диван на коліщатках в темній вітальні

“Едельвейси” відкрили великий збір на дрони

Автор: Олег Мамчур
28/03/2025 09:04
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Бійці 1 ГШР 8 ОГШБ 10 ОГШБр “Едельвейс” відкрили великий збір для великої роботи на наземні дрони для евакуації, підвозу боєкомплекту продуктів на позиції, дрони для розвідки та супроводу, дрони для знищення противника.

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Про це повідомив військовий Іван Куценко

У зв’язку з активністю противника на нашому напрямку нам потрібно більше безпілотних засобів які забезпечать життя і здоровʼя нашому о/с що убереже та не призведе до загибелі і допоможе вчасно виявити та нанести ураження. Віримо у наш Тил і віримо у перемогу Слава ЗСУ, Слава Україні!

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