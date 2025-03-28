“Едельвейси” відкрили великий збір на дрони

Бійці 1 ГШР 8 ОГШБ 10 ОГШБр “Едельвейс” відкрили великий збір для великої роботи на наземні дрони для евакуації, підвозу боєкомплекту продуктів на позиції, дрони для розвідки та супроводу, дрони для знищення противника.

Про це повідомив військовий Іван Куценко

У зв’язку з активністю противника на нашому напрямку нам потрібно більше безпілотних засобів які забезпечать життя і здоровʼя нашому о/с що убереже та не призведе до загибелі і допоможе вчасно виявити та нанести ураження. Віримо у наш Тил і віримо у перемогу Слава ЗСУ, Слава Україні!