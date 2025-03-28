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Погода в Івано-Франківській області на 28 березня
Диван на коліщатках в темній вітальні

Погода в Івано-Франківській області на 28 березня

Автор: Олег Мамчур
28/03/2025 09:15
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28 березня 2025 року на Івано-Франківщині синоптики прогнозують мінливу хмарність, без істотних опадів.

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Про це інформують на Facebook-сторінці обласного гідрометцентру.

  • Температура повітря в Івано-Франківську вночі — 3-5° тепла, вдень стовпчики термометрів піднімуться до 12-14° тепла.
  • По області вночі — 0-5° тепла, вдень температура повітря коливатиметься від 10° до 15° тепла.
  • У високогір’ї Карпат вночі — 0-5° тепла, вдень термометри показуватимуть від 5° до 10° тепла.

Вітер — північно-східний, 5-10 метрів за секунду. Видимість на автошляхах — добра, у тумані — 600-900 метрів.