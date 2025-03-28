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Сім полеглих захисників отримали звання почесних громадян Калуша
Диван на коліщатках в темній вітальні

Сім полеглих захисників отримали звання почесних громадян Калуша

Автор: Ігор Василик
28/03/2025 09:42
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На черговому пленарному засіданні Калуської міської ради, депутати ухвалили рішення про присвоєння звання «Почесний громадянин Калуської міської територіальної громади» сімом загиблим захисникам.

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Про це своїх читачів повідомляє інформаційний ресурс Правда іф, із посиланням на міського голову Калуша Андрія Найду.

Звання «Почесний громадянин Калуської міської територіальної громади» присвоїли:

  • Любомирові Базиляку;
  • Романові Горину;
  • Олегові Івахнюку;
  • Андрієві Красію;
  • Андрієві Росоловському;
  • Любомирові Синяку;
  • Сергієві Скороходу.