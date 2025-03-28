Сім полеглих захисників отримали звання почесних громадян Калуша

На черговому пленарному засіданні Калуської міської ради, депутати ухвалили рішення про присвоєння звання «Почесний громадянин Калуської міської територіальної громади» сімом загиблим захисникам.
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Про це своїх читачів повідомляє інформаційний ресурс Правда іф, із посиланням на міського голову Калуша Андрія Найду.
Звання «Почесний громадянин Калуської міської територіальної громади» присвоїли:
- Любомирові Базиляку;
- Романові Горину;
- Олегові Івахнюку;
- Андрієві Красію;
- Андрієві Росоловському;
- Любомирові Синяку;
- Сергієві Скороходу.