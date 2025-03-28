В Івано-Франківську горів будинок, вогнеборці врятували пенсіонерку. ФОТО

Під час пожежі в житловому будинку вогнеборці врятували пенсіонерку.

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Про це повідомляють у ГУ ДСНС України в Івано-Франківській області, передає Правда.

Так, 27 березня о 19:33 на лінію “101” надійшло повідомлення про пожежу в триповерховому житловому будинку на вулиці Береговій.

Прибувши на місце виклику, рятувальники ліквідували пожежу речей домашнього вжитку та дерев’яних конструкцій у підвальному приміщенні триповерхового житлового будинку на площі 20 квадратних метрів та не допустили поширення вогню на більшу площу.

Під час пожежі рятувальники врятували жінку, 1947 року народження.

Постраждалих на пожежі немає. Причину виникнення пожежі встановлюють.