«Від серця захисникам»: франківців закликають долучатися до масштабної благодійної акції з допомоги військовим

Щодня українські військові ризикують життям заради нашої свободи та майбутнього. Їм потрібна не лише зброя, а й турбота, що зігріває серце.

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У Франківську триває акція «Серця вдячності», в межах якої активісти збирають найнеобхідніше для захисників — ліки, продукти харчування, засоби для гігієни, смаколики. Долучитися може кожен.

Організатори ініціативи – команда місцевого освітньо-культурного Гончаренко центру – закликають містян приносити речі, які допоможуть військовим у повсякденному побуті: засоби гігієни, білизну, продукти тривалого зберігання та листи підтримки. Саме такі знаки уваги надають нашим захисникам сил.

«Робити свій внесок у перемогу можна і в тилу. Щоденно військові захищають наше майбутнє на фронті, тож наш обов’язок — допомагати їм та давати частинку тепла і вдячності. Військовим важливо знати, що про них пам’ятають, що їх підтримують. Тож ми вже більше року проводимо акцію зі збору найнеобхіднішого для військових — одразу передаємо це захисникам з Франківська, яка воюють», — ділиться керівниця проєкту Оксана Кузьменко.

До збору просять приносити:

засоби особистої гігієни (вологі серветки, одноразові душі, антиперспіранти, миючі засоби для посуду, захисні креми від сонця, репеленти);

білизну, шкарпетки;

продукти тривалого зберігання (чай, кава, згущене молоко, солодощі, вітаміни);

засоби догляду (зубні щітки, паста, мило);

найцінніше – листи та малюнки, які піднімають бойовий дух.

Речі для передачі збиратимуть на базі Гончаренко центру, що на вулиці Незалежності, 113.

Організатори гарантують, що всі зібрані речі якнайшвидше потраплять до українських захисників.