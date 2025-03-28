У Білому домі та в Зеленського відповіли на пропозицію путіна ввести «тимчасове управління» в Україні

У Білому домі прокоментували пропозицію володимира путіна ввести в Україні «тимчасове управління під егідою ООН та низки інших країн».

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Слова неназваного представника Ради національної безпеки Білого дому цитує Reuters.

На запитання журналістів щодо запровадження тимчасово адміністрації в Україні він відповів, що «система управління в Україні визначається її Конституцією та народом країни».

Радник президента України з комунікацій Дмитро Литвин порадив путіну «прийняти пігулки», щоб зрозуміти, з ким йому треба взаємодіяти для припинення війни.