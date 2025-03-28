У Білому домі та в Зеленського відповіли на пропозицію путіна ввести «тимчасове управління» в Україні

У Білому домі прокоментували пропозицію володимира путіна ввести в Україні «тимчасове управління під егідою ООН та низки інших країн».
“BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир.
Слова неназваного представника Ради національної безпеки Білого дому цитує Reuters.
На запитання журналістів щодо запровадження тимчасово адміністрації в Україні він відповів, що «система управління в Україні визначається її Конституцією та народом країни».
Радник президента України з комунікацій Дмитро Литвин порадив путіну «прийняти пігулки», щоб зрозуміти, з ким йому треба взаємодіяти для припинення війни.
«Якщо путін знову не може зрозуміти, з ким йому потрібно взаємодіяти, щоб серйозно рухатися до припинення цієї війни, можливо, йому просто варто прийняти таблетки, щоб запустити мозкову діяльність, якщо тільки такі таблетки все ще на нього діють. До речі, лише за останні 24 години вже було як мінімум два підтверджені російські удари, що пошкодили енергетичну інфраструктуру України, і це навіть без повних звітів за день», – написав він у соцмережі X.