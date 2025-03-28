Сімом полеглим воїнам присвоїли звання “Почесний громадянин Калуської громади”

На Івано-Франківщині сімом загиблим військовослужбовцям присвоїли звання “Почесний громадянин Калуської міської територіальної громади”.
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Про це на Facebook-сторінці повідомив голова громади Андрій Найда.
Їх надали воїнам Любомиру Базиляку, Роману Горину, Олегу Івахнюку, Андрію Красію, Андрію Росоловському, Любомиру Синяку, Сергію Скороходу.
“На пленарному засіданні Калуської міської ради одноголосно ухвалене рішення про присвоєння звання “Почесний громадянин Калуської міської територіальної громади” нашим полеглим захисникам”, — написав Андрій Найда.