Трьох паліїв сухостою притягнули до відповідальності за минулу добу на Івано-Франківщині

Вчора впродовж доби рятувальники ліквідували 14 пожеж в екосистемах, а рейдові групи фахівців ДСНС виявили 3 правопорушників, яких притягнуто відповідальності.

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Повідомляє Головне управління ДСНС України в Івано-Франківській області, передає Правда.іф

“Для запобігання виникнення масштабних пожеж рятувальники обстежують території з допомогою БПЛА та виявляють паліїв, що навмисно підпалюють траву, створюючи небезпеку для навколишнього середовища і громадян. Закликаємо всіх бути відповідальними та не допускати порушень, адже такі дії можуть призвести до непоправних наслідків”, – йдеться у дописі

Пам’ятайте:

• Підпал сухостою – це не лише шкода природі, а й загроза життю та здоров’ю людей.

• За випалювання трави передбачено штраф: згідно зі статтею 77-1 КУпАП, він становить від 3060 до 6120 грн.

• Якщо ви стали свідком займання – негайно телефонуйте 101.