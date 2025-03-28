Контролер DualSense: у чому фішка геймпада PlayStation 5?

Консоль PlayStation 5 від Sony стала справжнім проривом у світі геймінгу. Але така популярність була б неможливою без контролера DualSense — інструмента, який дає змогу не просто побачити, а буквально відчути те, що відбувається на екрані.
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Головні особливості контролерів DualSense
Геймпади для PlayStation 5 справді відрізняються від усіх попередників. І ось чому:
- адаптивні тригери R2 та L2 — вони чинять опір залежно від того, що відбувається у грі, забезпечуючи фізичну взаємодію з ігровим світом;
- тактильна вібрація нового рівня — вона чітко передає текстури, удари, зміну поверхні під ногами персонажа та інші деталі;
- вбудований мікрофон та динамік — це дає змогу спілкуватися без гарнітури, а деякі застосунки передають звуки об’єктів, повідомлення чи радіозв’язок між героями;
- світлова індикація та новий дизайн — контролер виглядає футуристично, а підсвітка реагує на події в грі.
Варто розуміти: купівля PlayStation 5 разом з DualSense — це історія не про зручність. Переваг набагато більше: ви отримуєте кардинально новий геймерський досвід, у якого немає аналогів у світі.
Де вигідно придбати PS 5 із DualSens?
Якщо ви хочете отримати оригінальну консоль із геймпадом без переплат та ризиків, придбати пристрій можна на сайті інтернет-магазину Retromagaz. Компанія пропонує лише сертифіковану техніку за найкращими цінами — жодних підробок або невідомих прошивок.
У каталозі можна придбати як нові, так і вживані гаджети. Найвигідніше купувати консолі разом із контролерами — вартість таких наборів зазвичай нижча, ніж придбання окремих компонентів.
В асортименті є моделі PlayStation 5 Pro, Slim та FAT з обсягом пам’яті 825 ГБ, 1 ТБ та 2 ТБ. Це дає змогу вибрати варіант, що підходить саме вам за ціною та характеристиками.
Переходьте на офіційний сайт магазину, щоби поринути в новий вимір геймінгу та відчути справжню насолоду від використання PS 5 разом із DualSense.
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