СБУ затримала банду рекетирів, що тероризували низку областей, зокрема й Прикарпаття. ФОТО

Служба безпеки України провела спецоперацію в Чернівцях і знешкодила злочинну організацію, яка тероризувала мешканців західних областей.

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Затримано 5 злочинців, серед яких – двоє лідерів угруповання та громадянин рф, який незаконно перебував в Україні, пише Правда з посиланням на СБУ.

Жертвами рекетирів ставали мобілізовані, поранені військові та онкохворі. Під вигаданими приводами вони вимагали з них гроші, а у разі відмови – вдавалися до жорстокого насилля.

Зловмисники створювали штучні конфлікти, а потім били своїх жертв молотками прямо на вулиці. Одного з потерпілих – онкохворого чоловіка – відправили в реанімацію.

Військовослужбовець Нацгвардії та його тяжкохворий приятель стали жертвами вимагання 40 тисяч доларів США.

Бандити погрожували викрасти жертв, катувати їх, а також нападати на їхні родини, включно з малолітніми дітьми.

СБУ затримала рекетирів на гарячому, коли ті прибули забирати гроші.

Угруповання очолював місцевий рецидивіст, який вже має судимість за наркозлочини та незаконне зберігання зброї.

Йому підпорядковувалися два кримінальні угруповання, одне з яких очолював громадянин рф на прізвисько «рускій».

Банда намагалася розширити свій вплив на всю Буковину, Прикарпаття та Хмельниччину.

Зловмисникам загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.

Слідчі готують підозру за вимагання, вчинене організованою групою в умовах воєнного стану, що супроводжувалося заподіянням тяжких тілесних ушкоджень.