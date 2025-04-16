Француз і краматорчанка одружилися в Івано-Франківську. ФОТО

Пара з романтичною історією кохання одружилася в Івано-Франківську в приміщенні ратуші 15 квітня.

Він – 48-річний француз Патріс Рансоне, вона – 39-річна франківка Анна Азарова, яка в 2017 році переїхала з Краматорська. Вони зустрілися сім років тому в Івано-Франківську, пише “Галицький кореспондент”.

Патріс тоді приїхав уперше в Україну, в гості до друзів. Познайомилися через сайт знайомств. Перше побачення відбулося на оглядовому майданчику івано-франківської ратуші, друге – на екскурсії в підземеллях ратуші.

«Вона була, як сонце, – розповідає француз про своє перше враження. – Жінка з прекрасною душею. Красива. Мудра». «Саме тому нам було так важливо провести церемонію одруження саме в ратуші, – усміхається Анна Азарова. – Для нас це дуже символічно».

Протягом семи років пара зустрічалася і розходилася, жили на дві країни. Однак після початку повномасштабного вторгнення їхні почуття стали ще міцнішими. Анна не хотіла виїжджати з України. Вони з Патрісом зустрічалися лише на кордоні – під час передачі волонтерської допомоги.

«Навіть, коли в нас були проблеми в стосунках, – ділиться жінка, – я все одно розуміла, наскільки він – хороша людина. Я просто була вдячна, що зустріла в своєму житті такого прекрасного чоловіка».

На свій день народження Патріс зробив на руці татуювання у вигляді тризуба – для нього це було важливо, оскільки з першого візиту закохався в Україну, і в Прикарпаття зокрема.

Патріс невдовзі планує остаточно переїхати до Івано-Франківська, далі пара хоче оселитися у власному будинку на Косівщині, вже придбали ділянку. Також у планах мають відкрити там реабілітаційний центр.

«Карпати самі по собі лікують, і я також займаюся терапією з людьми у керунку фізіотерапії і остеопатії», – каже франківка.

Можливо, Патріс продовжить і на Прикарпатті займатися своєю справою – зведення каркасних будинків.

Як повідомили в КП Центр розвитку міста і рекреації, від лютого 2017 року по 5 квітня цього року послугою шлюб за добу в Івано-Франківську скористалися 5688 пар.