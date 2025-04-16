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На Прикарпатті керівника підприємства судитимуть за розкрадання бюджетних коштів при будівництві амбулаторії
Диван на коліщатках в темній вітальні

На Прикарпатті керівника підприємства судитимуть за розкрадання бюджетних коштів при будівництві амбулаторії

Автор: Олег Мамчур
16/04/2025 14:40
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Прокурори Коломийської окружної прокуратури передали до суду обвинувальний акт щодо керівника одного з приватних підприємств. Його обвинувачують у заволодінні чужим майном та службовому підробленні.

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Про це йдеться на сторінці пресслужби прокуратури Івано-Франківської області.

За даними слідства, у 2019 році директор підприємства уклав договір із державною установою на виконання підрядних робіт зі зведення амбулаторії сімейної медицини в одному з сіл Коломийського району. Загальна сума договору склала майже 6 млн грн.

Зловживаючи службовим становищем, обвинувачений подав акти виконаних робіт із неправдивими відомостями, зазначивши будівельні роботи та встановлення обладнання, які фактично не виконувались. Унаслідок цього з бюджету на рахунок підприємства було незаконно перераховано понад 220 тис. грн.

Справу розслідували в межах спеціального досудового провадження. З метою компенсації завданих збитків прокурори також подали до суду цивільний позов.