Оновлено програму базової загальної військової підготовки: що змінилось

У Збройних Силах України розроблено зміни до програми базової загальної військової підготовки (БЗВП). Вони зменшать навантаження на військовослужбовців, придатних до служби в частинах забезпечення, підрозділах охорони, територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки, вищих військових навчальних закладах, навчальних центрах, установах, медичних підрозділах, а також підрозділах логістики, зв’язку та охорони.

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Пише Правда.іф з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ

Відповідне рішення ухвалено Головнокомандувачем Збройних Сил України,

Починаючи з 1 травня, зазначені категорії військовослужбовців проходитимуть БЗВП за оновленою програмою, яка передбачає:

скорочення терміну підготовки до одного місяця (замість 45 діб);

зниження рівня фізичних навантажень;

формування окремих навчальних підрозділів (рот або взводів).

Зміни стосуються як військовослужбовців, які щойно призвані на службу, так і тих, хто раніше проходив навчання на кафедрах військової підготовки або з різних причин проходить БЗВП повторно.

Ідеться саме про колишню категорію “обмежено придатних”, які відповідно до змін у законодавстві мають проходити службу виключно в тилових частинах — згідно з рішенням військово-лікарської комісії.

Метою змін є впорядкування програми підготовки, зниження її інтенсивності для відповідної категорії військовослужбовців, з урахуванням рекомендацій Уповноважена Президента з питань захисту прав військовослужбовців, а також доукомплектування підрозділів забезпечення.