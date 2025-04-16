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Батарейки AA: універсальне джерело енергії для побуту
Диван на коліщатках в темній вітальні

Батарейки AA: універсальне джерело енергії для побуту

Автор: Олег Мамчур
16/04/2025 13:59
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Батарейка AA, яку часто називають пальчиковою, — це, без перебільшення, один із найпоширеніших елементів живлення у світі.

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Вона є справжнім рятівником у нашому повсякденному житті: саме такі батарейки живлять безліч пристроїв, які ми використовуємо щодня — від дитячих іграшок до бездротових мишок і кухонних ваг.

Що таке батарейка AA?

Батарейка типу AA (іноді позначається як R6) — це стандартна циліндрична батарейка довжиною приблизно 50,5 мм і діаметром 14,5 мм. Вона забезпечує напругу 1,5 вольта (для одноразових моделей) або 1,2 вольта (для акумуляторних версій). Формат AA був розроблений ще в першій половині ХХ століття і до сьогодні залишається основним для багатьох побутових пристроїв.

Де використовуються батарейки AA?

  • Дитячі іграшки
  • Фотоапарати та спалахи
  • Пульти керування
  • Комп’ютерні миші та клавіатури
  • Настінні годинники
  • Кухонні ваги
  • Ліхтарики
  • Туристичне обладнання

Їхнє головне призначення — забезпечити мобільність і надійність роботи пристроїв без прив’язки до електромережі.

Основні види батарейок AA

Сольові (цинк-вуглецеві)

Найдешевші, підходять для пристроїв з низьким енергоспоживанням, але швидко розряджаються.

Лужні (алкалінові)

Найпопулярніший варіант. Мають добрий баланс ціни й тривалості роботи. Підходять для більшості пристроїв.

Літієві

Дорожчі, але витримують екстремальні температури, довго зберігаються, працюють ефективніше в енергомістких пристроях.

Акумуляторні (NiMH, Li-ion)

Багаторазового використання. Мають трохи нижчу напругу (1,2 В), але при цьому — економні та екологічні. Їх можна заряджати до 1000 разів.

Як обрати батарейку AA?

Якщо ви використовуєте батарейки у пристроях із рідким використанням (наприклад, пульт), підійдуть алкалінові або сольові.
Для частого використання (іграшки, ліхтарики) краще обирати лужні або літієві.
Якщо хочете зекономити в довгостроковій перспективі — інвестуйте в акумулятори AA і зарядний пристрій.

Правильне використання та зберігання

  • Не змішуйте нові й старі батарейки.
  • Не використовуйте разом елементи різних брендів.
  • Зберігайте батарейки у сухому місці, далеко від тепла.
  • Виймайте батарейки з пристрою, якщо ним не користуєтесь довго.
  • Не викидайте використані батарейки у загальне сміття — здавайте в пункти збору.

Екологічна відповідальність

Одна використана батарейка може забруднити сотні літрів води або десятки квадратних метрів ґрунту. Саме тому так важливо не просто купувати якісні батарейки, а й утилізувати їх правильно. В Україні дедалі більше магазинів та закладів встановлюють контейнери для збору батарейок — користуйтесь цими можливостями.

Батарейки AA — це універсальний і зручний формат джерела енергії. Обирайте їх відповідно до своїх потреб, віддавайте перевагу якісним брендам і не забувайте про екологічну відповідальність. А ще краще — переходьте на акумулятори: це вигідно, зручно й безпечно для планети.

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