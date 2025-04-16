Скільки ветеранів цього року мають отримати житло

Цьогоріч держава виділяє 4 млрд грн на придбання житла для 1600 родин загиблих захисників і захисниць, а також ветеранів, які отримали інвалідність на війні. Мова йде як про учасників повномасштабної війни, так і про учасників АТО/ООС.
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Про це повідомляє голова партії “Слуга Народу”, народний депутат Олена Шуляк.
Вона зазначає, що на купівлю одного житла держава в середньому виділятиме 2,5 млн грн, загальний бюджет програми – майже 4 млрд грн. У політичній силі “Слуга Народу” додають, що за цією державною програмою торік понад 4,5 тис. ветеранів отримали житло.
“Ветеранська політика перебуває в найголовнішому фокусі уваги Президента України Володимира Зеленського, Кабінету міністрів, Верховної Ради й нашої партії “Слуга Народу”. Коли людина йде на війну, вона залишає дуже багато – сім’ю, роботу, колектив, саме тому завдання держави допомогти ветеранам та ветеранкам після фронту знову повернутися максимально до того життя, яке вони мали. Для цього на всіх рівнях запущений цілий комплекс програм, як-от вищезгадані програми для купівлі та відбудови житла, для оренди помешкань, а також для започаткування чи розширення бізнесу, перекваліфікації, освіти, занять спортом, реабілітації та лікування. Влада постійно працює над тим, що наші ветерани та ветеранки отримали гідні умови для розвитку та добробуту”, – говорить Олена Шуляк.
У партії “Слуга Народу” додають, що держава надає компенсацію на оренду житла для ветеранів і військовослужбовців, які проходять реабілітацію далеко від свого дому; які втратили чи мають пошкоджене житло через війну; якщо їхнє житло залишилося на тимчасово окупованих територіях чи в зоні бойових дій. Сума – в межах 3-6 тис. грн залежно від міста: в Києві, Львові, Одесі це може бути 6 тис. грн, у містах обласного значення – 4 тис. грн і, відповідно, в інших селищах – це 3 тис. грн.
У політичній силі також нагадують про ще один дієвий інструмент для розв’язання житлового питання. Це – державна іпотечна програма “єОселя”, на збільшенні доступності якої постійно наголошує команда партійців політсили.
Наприклад, не так давно переселенці отримали змогу брати в іпотеку житло віком до 10 років, а не до 3-х, як це було раніше. Це зміна, на якій особисто неодноразово наполягала голова партії “Слуга Народу”, нардеп Олена Шуляк та яка дасть змогу придбати відносно недорогу нерухомість на вторинному ринку в регіонах, у тих містах і селищах, де нове житло не зводили давно.
Але в політсилі вважають, що й цього недостатньо, саме тому партія продовжує виступати й за зменшення початкового внеску з 20% до 15% та, найголовніше, зниження іпотечної ставки з 7% до 3% насамперед для ветеранів. Нагадаємо, як повідомляли в партії “Слуга Народу”, українська влада планує спрямувати 833 млн грн із державного бюджету на придбання житла для понад 120 дитячих будинків сімейного типу (ДБСТ).