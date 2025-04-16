Марцінків із заступниками та комунальниками провели чергову велоінспекцію містом

Напередодні Великодня міський голова Руслан Марцінків та комунальники ретельно перевірили готовність міста до святкових днів.

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Пише Правда.іф з посиланням на пресслужбу міського голови.

Цього разу на велосипедах перевіряли ключові локації центральної частини міста, аби особисто оцінити хід підготовки та визначити першочергові завдання для комунальних служб.

На площі Шептицького заплановано прибирання та впорядкування, а на Вічевому майдані – встановлення нових смітників, фарбування велостійок, стовпців та впорядкування лавок. У Меморіальному сквері доручили замінити світлини Героїв, замінити люк та прибрати вбиральню в центрі міста. Також мають встановити ліхтарі біля Ліцею №3 та Дитячо-юнацької спортивної школи на вулиці Франка.

Директор КП «Благоустрій» Михайло Яцків запевнив, що комунальні служби отримали чіткі вказівки та оперативно візьмуться до роботи.

“Сьогодні ми інспектували посилено якраз центральну частину міста, і як справжній господар, всі готуються до Великодня. Так само готуються і комунальники. Було роздано багато доручень, а саме: підтягнути трішки прибирання, трішки щось підфарбувати, щось підремонтувати, але кожне підприємство і кожен комунальник свою роботу знає, і над цими питаннями буде працювати”,- говорить директор КП «Благоустрій» Михайло Яцків.

Серед тих, хто щодня дбає про чистоту та затишок на вулицях міста, особливе місце займають двірники, чия робота набуває особливої ваги напередодні Великодня, коли кожен куточок має сяяти охайністю.

Уже п’ятий рік поспіль Євгенія Урбанська, невтомна трудівниця КП «Муніципальна дорожня компанія», зустрічає весну за звичною, але від того не менш важливою роботою – наведенням ладу на вулицях рідного Івано-Франківська. Особливою для пані Євгенії є передвеликодня пора, коли, за її словами, відчувається піднесеність і бажання зробити місто ще ошатнішим. Попри великий обсяг роботи, двірниця зізнається, що саме усвідомлення важливості її праці та позитивні відгуки мешканців, які навіть номінували її на звання “найкращого двірника”, надихають її докладати максимум зусиль.

Як розповів директор КП «Муніципальна дорожня компанія» Віталій Бурко, несподіване повернення холодів у березні внесло свої корективи у плани з благоустрою. Попри тимчасові труднощі, комунальники активно взялися до роботи, щоб привести міські вулиці та площі до ладу. Про обсяг робіт, першочергові завдання та підготовку до Великодніх свят розповів Віталій Бурко.

“Цього року нам підготовку зіпсувала трохи погода. Почали в березні готуватися. Потім прийшла несподівано зима і, звичайно, всю літню роботу закинули. Бо треба було посипати. Все ж таки два тижні випало, а це трохи багато. За цих пару днів все треба буде вичищати, вигрібати. Порохотяги зараз запустили. Одним словом – роботи дуже багато. І фарбування, і хочемо всі ямки по місту, які утворилися, оперативно заробити. Зараз дні будуть напружені. Звичайно, що всього не встигнемо. Все пофарбувати просто нереально. То і людей не вистачає, як ви розумієте. Але, принаймні, що можемо, якісь такі місця – в центрі, Вічевий майдан. Принаймні постараємось, щоб люди, які будуть йти на Великдень до церкви паски святити, щоб трішки акуратніше виглядало”, – каже директор КП «Муніципальна дорожня компанія» Віталій Бурко.

Попри нещодавні погодні сюрпризи у вигляді снігу, міська влада докладає максимум зусиль для того, аби облаштувати місто до Великодня. Особливу увагу приділяє територіям навколо храмів та центральній частині. Також міський голова Руслан Марцінків наголошує на важливості вшанування пам’яті померлих перед Великоднем. Саме тому, буде організовано додаткове транспортне сполучення до міських кладовищ.