ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
В Івано-Франківській області на Великдень скасували всі масові заходи
Диван на коліщатках в темній вітальні

В Івано-Франківській області на Великдень скасували всі масові заходи

Автор: Олег Мамчур
16/04/2025 13:02
-Реклама
-Реклама
Будівництво шостого етапу в житловому районі.
-Реклама
Готелі Reikartz і контакти, Україна
-Реклама
ЖК Silver, старт продажу, вигідна ціна, сучасне планування.
-Реклама
ДІМ РІА
Квартири Івано-Франківськ
-Реклама
купити iphone 15 Pro у Львові, ціни в Україні

На Івано-Франківщині скасували масові заходи під час Великодня. Відповідне рішення ухвалили на Раді оборони області.

Реклама: Місцеві пропозиції
Ціни на лазерну епіляцію у Києві
Лазерна епіляція пахв: Безкоштовно

Косметологія FineLine пропонує лазерну епіляцію на новому 3000w апараті. Спробуйте перший сеанс на ділянку пахв безкоштовно. Переконайтесь у ефективності!

НА САЙТ068-777-03-41

Про це на Facebook-сторінці повідомила голова ОВА Світлана Онищук, пише Правда.

“Напередодні Воскресіння Христового на Раді оборони області ухвалили рішення про скасування всіх масових заходів. Також рекомендували головам громад відмовитися від проведення подій, які б передбачали великі скупчення людей”, — сказала Онищук.

Також голова Івано-Франківської обласної військової адміністрації закликала дотримуватися комендантської години.

На Івано-Франківщині вона розпочинається о 00:00 та закінчується о 05:00.