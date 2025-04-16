В Івано-Франківській області на Великдень скасували всі масові заходи

На Івано-Франківщині скасували масові заходи під час Великодня. Відповідне рішення ухвалили на Раді оборони області.

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Про це на Facebook-сторінці повідомила голова ОВА Світлана Онищук, пише Правда.

“Напередодні Воскресіння Христового на Раді оборони області ухвалили рішення про скасування всіх масових заходів. Також рекомендували головам громад відмовитися від проведення подій, які б передбачали великі скупчення людей”, — сказала Онищук.

Також голова Івано-Франківської обласної військової адміністрації закликала дотримуватися комендантської години.

На Івано-Франківщині вона розпочинається о 00:00 та закінчується о 05:00.