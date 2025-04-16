В Івано-Франківську зафіксували рекорд та відкрили унікальну виставку. ФОТО

Сьогодні, 15 квітня, в Івано-Франківському краєзнавчому музеї відкрилася унікальна виставка писанок з гербами України.

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Пише Правда.іф з посиланням на Івано-Франківську міську раду.

Це перша в історії нашої держави експозиція, де на кожній писанці зображено герб одного з історичних регіонів України — від кожної області до великого державного герба. Усього — 28 витончених писанок, створених у техніці пейп-арт, які стали справжніми мистецькими символами єдності та культурного багатства України.

І саме тут сьогодні зафіксували рекорд України — «Найбільша кількість яєць-писанок, створених у техніці пейп-арт»

Автори цієї неперевершеної колекції — творча родина Ткаченків:

Ткаченко Людмила Іванівна (автор ідеї)

Ткаченко Валентин Володимирович

Ткаченко Андрій Валентинович

Кушнаренко (Ткаченко) Вікторія Валентинівна

Виставка триватиме до 4 травня