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Рада знову продовжила воєнний стан та мобілізацію
Диван на коліщатках в темній вітальні

Рада знову продовжила воєнний стан та мобілізацію

Автор: Олег Мамчур
16/04/2025 12:02
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Верховна рада вкотре продовжила на 90 днів термін дії воєнного стану та загальної мобілізації.

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Про це повідомив депутат Ярослав Железняк, пише Правда.

Президентський законопроєкт №13172 про продовження воєнного стану підтримали 357 народних депутатів, №13173 про продовження мобілізації – 346. Проти виступив лише Олексій Гончаренко

Воєнний стан та мобілізація діятимуть до 6 серпня.

Підсумки голосування законопроєкту 13173, рішення прийнято.
Результати голосування за законопроект з рішенням.