Рада знову продовжила воєнний стан та мобілізацію

Верховна рада вкотре продовжила на 90 днів термін дії воєнного стану та загальної мобілізації.
Реклама: Місцеві пропозиції
Ремонт інверторів, Ecoflow, зарядних станцій.”
“BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир.
Про це повідомив депутат Ярослав Железняк, пише Правда.
Президентський законопроєкт №13172 про продовження воєнного стану підтримали 357 народних депутатів, №13173 про продовження мобілізації – 346. Проти виступив лише Олексій Гончаренко
Воєнний стан та мобілізація діятимуть до 6 серпня.