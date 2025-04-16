Рада знову продовжила воєнний стан та мобілізацію

Верховна рада вкотре продовжила на 90 днів термін дії воєнного стану та загальної мобілізації.

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Про це повідомив депутат Ярослав Железняк, пише Правда.

Президентський законопроєкт №13172 про продовження воєнного стану підтримали 357 народних депутатів, №13173 про продовження мобілізації – 346. Проти виступив лише Олексій Гончаренко

Воєнний стан та мобілізація діятимуть до 6 серпня.