Жорстоке вбивство в Івано-Франківську: підлітки зарізали свого товариша

Поліція Івано-Франківщини встановила неповнолітніх, причетних до вбивства місцевого мешканця.

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Тіло 19-річного потерпілого з ножовими пораненнями поліцейські виявили на околиці Івано-Франківська, поблизу Вовчинецьких пагорбів, пише Правда.

Трьох неповнолітніх хлопців, причетних до злочину, поліцейські встановили за лічені хвилини. Двох з них затримали у процесуальному порядку.

Слідчі слідчого управління поліції Івано-Франківської області розпочали кримінальне провадження за п. 4, 12 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України.

На даний час із затриманим працюють поліцейські. Деталі згодом.