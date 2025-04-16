Сили оборони завдали удару по російській бригаді, що атакувала Суми у Вербну неділю

Сили оборони України уразили пункт постійної дислокації 448 ракетної бригади армії рф на Курщині, яка 13 квітня завдала ракетного удару по місту Суми.

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Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

Як зазначається, Підрозділи Сил безпілотних систем, Сил спеціальних операцій ЗС України, Служби безпеки України, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони України, атакували низку об’єктів в Курській області, пов’язаних з воєнними злочинцями, які причетні до ракетного удару по місту Суми 13 квітня 2025 року та до інших воєнних злочинів проти народу України.

Зокрема, уражено пункт постійної дислокації 448 ракетної бригади російських окупантів, зафіксовано вторинну детонацію боєприпасів. Результати удару уточнюються.