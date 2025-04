Викладачка з Франківська пройшла стажування в Люблінському університеті

Викладачка кафедри іноземної філології та бізнес-комунікацій Університету Короля Данила Аліна Душкевич пройшла наукове стажування в Католицькому університеті Любліна (KUL). Вона відвідала 15-годинний курс «Teaching and Learning Languages in the 21st Century: Navigating Intercultural Communication Challenges and Opportunities», який провів професор Mario Pace (University of Malta), інформує Правда.іф.

У межах курсу учасники обговорили виклики міжнаціональної комунікації, сучасні стратегії викладання іноземної, оцінювання у навчанні мови, викладання мов для спеціальних цілей та роль перекладу в міжкультурному діалозі.

Крім того, під час занять Аліна Ярославівна зосередила увагу й на зборі матеріалів для дисертаційного дослідження, присвяченого розкриттю особливостей навчання сучасної англійської фахової мови в аспекті інклюзивної освіти. Зокрема, взяла участь в індивідуальних консультаціях із викладачами, відвідала тематичні лекції та воркшопи, а також провела архівні та бібліотечні дослідження, опрацювавши низку наукових праць, дотичних до теми. Ці заходи дали змогу зібрати цінні аналітичні матеріали та опрацювати актуальні джерела, необхідні для теоретичної та практичної частин дисертації.