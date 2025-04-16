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Відомо, коли відбудеться 52 сесія Івано-Франківської міської ради
Диван на коліщатках в темній вітальні

Відомо, коли відбудеться 52 сесія Івано-Франківської міської ради

Автор: Олег Мамчур
16/04/2025 10:33
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Міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків підписав розпорядження “Про скликання 52 сесії міської ради восьмого скликання”.

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Про це повідомили в пресслужбі Івано-Франківської міської ради, пише Правда.

На обговорення сесії міської ради пропонується винести питання:

  • – Про звернення Івано-Франківської міської ради;
  • – Про присвоєння звання «Почесний Громадянин міста Івано-Франківська»;
  • – Про виконання Програми економічного і соціального розвитку Івано-Франківської міської територіальної громади за 2024 рік;
  • – Про надання згоди на прийняття в комунальну власність Івано-Франківської міської територіальної громади квартири, яка належить Національній поліції України;
  • – Про затвердження звітів комунальних підприємств про використання коштів, внесених до статутних капіталів цих підприємств у 2024 році;
  • – Про внесення змін у рішення міської ради від 15.12.2023р. № 222-39 «Про комплексну програму профілактики злочинності в Івано-Франківській міській територіальній громаді до 2028 року»;
  • – Про використання об’єктів комунальної власності Івано-Франківської міської територіальної громади;
  • – Про виконання бюджету Івано-Франківської міської територіальної громади за І квартал 2025 року;
  • – Про внесення змін до рішення міської ради від 19.12.2024р. «Про бюджет Івано-Франківської міської територіальної громади на 2025 рік» №287-48;
  • – Про виділення коштів з Фонду міської ради на виконання депутатських повноважень на 2025 р.;
  • – Про безоплатну передачу майна;
  • – Різне.