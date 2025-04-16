Відомо, коли відбудеться 52 сесія Івано-Франківської міської ради

Міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків підписав розпорядження “Про скликання 52 сесії міської ради восьмого скликання”.

Про це повідомили в пресслужбі Івано-Франківської міської ради, пише Правда.

На обговорення сесії міської ради пропонується винести питання: