Відомо, коли відбудеться 52 сесія Івано-Франківської міської ради

Міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків підписав розпорядження “Про скликання 52 сесії міської ради восьмого скликання”.
Реклама: Місцеві пропозиції
Альянс
Комфортне житло преміум класу в Івано-Франківську!
Про це повідомили в пресслужбі Івано-Франківської міської ради, пише Правда.
На обговорення сесії міської ради пропонується винести питання:
- – Про звернення Івано-Франківської міської ради;
- – Про присвоєння звання «Почесний Громадянин міста Івано-Франківська»;
- – Про виконання Програми економічного і соціального розвитку Івано-Франківської міської територіальної громади за 2024 рік;
- – Про надання згоди на прийняття в комунальну власність Івано-Франківської міської територіальної громади квартири, яка належить Національній поліції України;
- – Про затвердження звітів комунальних підприємств про використання коштів, внесених до статутних капіталів цих підприємств у 2024 році;
- – Про внесення змін у рішення міської ради від 15.12.2023р. № 222-39 «Про комплексну програму профілактики злочинності в Івано-Франківській міській територіальній громаді до 2028 року»;
- – Про використання об’єктів комунальної власності Івано-Франківської міської територіальної громади;
- – Про виконання бюджету Івано-Франківської міської територіальної громади за І квартал 2025 року;
- – Про внесення змін до рішення міської ради від 19.12.2024р. «Про бюджет Івано-Франківської міської територіальної громади на 2025 рік» №287-48;
- – Про виділення коштів з Фонду міської ради на виконання депутатських повноважень на 2025 р.;
- – Про безоплатну передачу майна;
- – Різне.