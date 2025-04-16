ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
Василя Сірмана з Тлумаччини нагороджено орденом «За мужність» III ступеня
Диван на коліщатках в темній вітальні

Василя Сірмана з Тлумаччини нагороджено орденом «За мужність» III ступеня

Автор: Олег Мамчур
16/04/2025 10:21
-Реклама
Оренда і продаж комерційної нерухомості від 30 м²
-Реклама
-Реклама
Готелі Reikartz і контакти, Україна
-Реклама
-Реклама
ДІМ РІА
Квартири Івано-Франківськ
-Реклама
купити iphone 15 Pro у Львові, ціни в Україні

За особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі бійця 10 ОГШБ «Едельвейс» Василя Сірмана з села Бортники Тлумацької громади нагороджено орденом «За мужність» III ступеня.

Реклама: Місцеві пропозиції
Ремонт зарядних станцій BGA, якість і надійність.
Ремонт інверторів, Ecoflow, зарядних станцій.”

“BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир.

НА САЙТ(067)343-64-24

Про це пише Правда з посиланням на Типовий Тлумач.