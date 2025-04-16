Василя Сірмана з Тлумаччини нагороджено орденом «За мужність» III ступеня

За особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі бійця 10 ОГШБ «Едельвейс» Василя Сірмана з села Бортники Тлумацької громади нагороджено орденом «За мужність» III ступеня.

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Про це пише Правда з посиланням на Типовий Тлумач.