Франківчанка Людмила Лузан разом із напарницею здобула срібло чемпіонату Європи

Людмила Лузан та Ірина Федорів здобули срібло у каное-двійці на дистанції 200 метрів у межах чемпіонату Європи з веслування на байдарках і каное у чеському Рачіце.

Український дует показав час 42,309 сек та лише 0,067 сек поступились переможцям – іспанкам Вікторії Ярчевській та Анхельс Морено. Третіми фінішували угорки, повідомляє Українська правда.

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Для Лузан це вже друга нагорода на континентальній першості, перед цим вона завоювала срібло на цій же дистанції, але в каное-одиночці.

Результати каное-двійки 200 метрів