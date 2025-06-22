Франківчанка Людмила Лузан разом із напарницею здобула срібло чемпіонату Європи

Людмила Лузан та Ірина Федорів здобули срібло у каное-двійці на дистанції 200 метрів у межах чемпіонату Європи з веслування на байдарках і каное у чеському Рачіце.
Український дует показав час 42,309 сек та лише 0,067 сек поступились переможцям – іспанкам Вікторії Ярчевській та Анхельс Морено. Третіми фінішували угорки, повідомляє Українська правда.
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Для Лузан це вже друга нагорода на континентальній першості, перед цим вона завоювала срібло на цій же дистанції, але в каное-одиночці.
Результати каное-двійки 200 метрів
- Анхельс Морено / Вікторія Ярчевська (Іспанія) – 42,242
- Людмила Лузан / Ірина Федорів (Україна) – 42,309
- Агнес Кісс / Бьянка Надь (Угорщина) – 42,856