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Франківчанка Людмила Лузан разом із напарницею здобула срібло чемпіонату Європи
Диван на коліщатках в темній вітальні

Франківчанка Людмила Лузан разом із напарницею здобула срібло чемпіонату Європи

Автор: Ігор Василик
22/06/2025 15:11
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Людмила Лузан та Ірина Федорів здобули срібло у каное-двійці на дистанції 200 метрів у межах чемпіонату Європи з веслування на байдарках і каное у чеському Рачіце.

Український дует показав час 42,309 сек та лише 0,067 сек поступились переможцям – іспанкам Вікторії Ярчевській та Анхельс Морено. Третіми фінішували угорки, повідомляє Українська правда.

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Для Лузан це вже друга нагорода на континентальній першості, перед цим вона завоювала срібло на цій же дистанції, але в каное-одиночці.

Результати каное-двійки 200 метрів

  1. Анхельс Морено / Вікторія Ярчевська (Іспанія) – 42,242
  2. Людмила Лузан / Ірина Федорів (Україна) – 42,309
  3. Агнес Кісс / Бьянка Надь (Угорщина) – 42,856