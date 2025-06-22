ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
Яремчанська громада отримала спеціалізований шкільний автобус ФОТО
Диван на коліщатках в темній вітальні

Яремчанська громада отримала спеціалізований шкільний автобус ФОТО

Автор: Ігор Василик
22/06/2025 16:02
-Реклама
Оренда і продаж комерційної нерухомості від 30 м²
-Реклама
-Реклама
-Реклама
Азов
-Реклама
ДІМ РІА
Квартири Івано-Франківськ
-Реклама
купити iphone 15 Pro у Львові, ціни в Україні

Задля створення рівних можливостей для навчання кожної дитини для громади передали спеціалізований шкільний автобус, що пристосований для підвезення учнів з особливими освітніми потребами.

Про це повідомляють у пресслужбі Івано-Франківської ОДА.

Реклама: Місцеві пропозиції
Оренда і продаж комерційної нерухомості від 30 м²
Альянс

Комфортне житло преміум класу в Івано-Франківську!

НА САЙТ(099) 116 72 28

У 2025-2026 навчальному році в громаді функціонуватимуть 3 заклади загальної середньої освіти з інклюзивною формою навчання. Планується відкриття 40 інклюзивних класів, де навчатимуться 42 дитини з особливими освітніми потребами.

Завдяки новому «школярику» буде забезпечено довезення маломобільних учнів до закладу освіти, що дасть змогу перевести дітей з індивідуального навчання на інклюзивне.

На сьогодні в області підвезення дітей з особливими освітніми потребами здійснювали 12 спеціальними шкільними автобусами. Цього року придбано ще 13.

Молодіжна футбольна команда отримує нагороди у залі.
Жовтий шкільний автобус на вулиці
Жовтий автобус з рампою для інвалідних візків
Новий автобус з покритими сидіннями всередині.
Інтер'єр кабіни жовтого вантажівки.