Яремчанська громада отримала спеціалізований шкільний автобус ФОТО

Задля створення рівних можливостей для навчання кожної дитини для громади передали спеціалізований шкільний автобус, що пристосований для підвезення учнів з особливими освітніми потребами.
Про це повідомляють у пресслужбі Івано-Франківської ОДА.
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У 2025-2026 навчальному році в громаді функціонуватимуть 3 заклади загальної середньої освіти з інклюзивною формою навчання. Планується відкриття 40 інклюзивних класів, де навчатимуться 42 дитини з особливими освітніми потребами.
Завдяки новому «школярику» буде забезпечено довезення маломобільних учнів до закладу освіти, що дасть змогу перевести дітей з індивідуального навчання на інклюзивне.
На сьогодні в області підвезення дітей з особливими освітніми потребами здійснювали 12 спеціальними шкільними автобусами. Цього року придбано ще 13.