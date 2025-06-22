Яремчанська громада отримала спеціалізований шкільний автобус ФОТО

Задля створення рівних можливостей для навчання кожної дитини для громади передали спеціалізований шкільний автобус, що пристосований для підвезення учнів з особливими освітніми потребами.

Про це повідомляють у пресслужбі Івано-Франківської ОДА.

У 2025-2026 навчальному році в громаді функціонуватимуть 3 заклади загальної середньої освіти з інклюзивною формою навчання. Планується відкриття 40 інклюзивних класів, де навчатимуться 42 дитини з особливими освітніми потребами.

Завдяки новому «школярику» буде забезпечено довезення маломобільних учнів до закладу освіти, що дасть змогу перевести дітей з індивідуального навчання на інклюзивне.

На сьогодні в області підвезення дітей з особливими освітніми потребами здійснювали 12 спеціальними шкільними автобусами. Цього року придбано ще 13.