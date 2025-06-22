За неправдиві свідчення, прикарпатка тепер відповідатиме перед судом

Долинський відділ Калуської окружної прокуратури направив до суду обвинувальний акт стосовно мешканки міста Долина, яка надала завідомо неправдиві свідчення під час розгляду справи про керування транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння.

Долинський відділ Калуської окружної прокуратури завершив досудове розслідування та скерував до судової інстанції обвинувальний акт щодо мешканки міста Долина. Жінку обвинувачують у надані суду завідомо неправдивих показів, що кваліфікується за частиною 1 статті 384 Кримінального кодексу України, пише Правда іф.

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Згідно з матеріалами кримінального провадження, інцидент стався під час розгляду справи про адміністративне правопорушення, пов’язане з керуванням транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння. Обвинувачена брала участь у судовому процесі як свідок у цій справі та давала показання щодо обставин скоєння правопорушення.

Слідством встановлено, що під час допиту в залі судового засідання жінка умисно надала суду завідомо недостовірні відомості про факти та обставини, які мали безпосереднє відношення до справи. Неправдиві свідчення були спрямовані на виправдання іншої особи у вчиненні адміністративних правопорушень, пов’язаних з керуванням транспортним засобом у нетверезому стані.

Дії обвинуваченої створили перешкоди для об’єктивного розгляду справи та встановлення істини у судовому процесі. Надання завідомо неправдивих показань у суді є кримінальним правопорушенням, що підриває авторитет судової влади та перешкоджає здійсненню правосуддя.

Санкція статті 384 частини 1 Кримінального кодексу України передбачає альтернативні види покарання для особи, визнаної винною у надані завідомо неправдивих показів. Зокрема, це може бути штраф у розмірі від п’ятдесяти до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, виправні роботи на строк до двох років або пробаційний нагляд на строк до двох років.

Тепер справа надійшла до суду для розгляду по суті, де буде встановлена винуватість або невинуватість обвинуваченої та, у разі доведення вини, призначене відповідне покарання. Судове засідання визначить остаточну міру відповідальності за скоєне кримінальне правопорушення.

Даний випадок демонструє принципову позицію правоохоронних органів щодо притягнення до відповідальності осіб, які перешкоджають здійсненню правосуддя шляхом надання неправдивих свідчень у судових процесах.