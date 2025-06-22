В Івано-Франківську судили студента, який зі зброєю напав на відвідувача АЗС

Напередодні, Івано-Франківський міський суд виніс вирок студенту Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу за хуліганство, повідомляє своїх читачів інформаційний ресурс Правда іф, із посиланням на ГК.

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Як йдеться в матеріалах справи, 28 вересня 2024 року о 01:10 хв потерпілий спільно із своїми п’ятьма знайомими перебував на території АЗС «ОККО», що знаходиться по вул. Хриплинська, 9. Там вони де слухали музику поруч із припаркованим автомобілем.

Обвинувачений підійшов до місця, де перебував потерпілий спільно із своїми знайомими та почав словесно чіплятися до нього.

Надалі обвинувачений поводячись нахабно, безпричинно та несподівано для потерпілого замахнувся в його бік та спрямував на нього самозарядний гладкоствольний пістолет марки «Форт»-17Р, калібру 9 мм.

Відтак наніс рукояткою пістолета один удар в ділянку голови потерпілого, а потім вистрілив у нього 2 рази. Таким чином спричинив тілесні ушкодження у вигляді непроникаючої рани в ділянці передньої черевної стінки справа.

В судовому засіданні обвинувачений свою вину у вчиненні інкримінованого кримінального правопорушення визнав повністю. Пояснив, що зробив зауваження молодикам, які голосно слухали музику в припаркованому авто.

В результаті в нього з потерпілим виник конфлікт.

Потерпілий в судове засідання не з`явився, однак подав заяву про розгляд справи у його відсутності. Жодних претензій до обвинуваченого не має. Завдані збитки йому відшкодовані в повному обсязі. Просив суворо обвинуваченого не карати.

Дослідивши усі матеріали справи, суд визнав обвинуваченого винним у вчиненні кримінального правопорушення та призначив 4 роки позбавлення волі. Однак реальний термін покарання замінили на 1 рік умовного.