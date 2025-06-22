В районі Буковелю, у горах заблукали туристики

У суботу 21 червня, о 18:20 годині, на лінію 101 надійшло повідомлення від жительки міста Ужгорода про те, що вона з подругою, під час спуску з гори Довбушанка, втратили орієнтування та заблукали, повідомляє своїх читачів інформаційний ресурс Правда іф, із посиланням на обласне управління ДСНС.
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Яремчанські гірські рятувальники встановили координати місця заходження дівчат поблизу села Поляниця та вирушили на допомогу. Прибувши до заблукалих, надзвичайники в задовільному стані супроводили до їх до міста Яремче.
“Наголошуємо, що під час походів у гори важливо пам’ятати про погодні умови, підготовку до маршруту, наявність необхідного спорядження та вміння орієнтуватися на місцевості”, – закликали у ДСНС.