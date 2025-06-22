Футболісти з Івано-Франківська стали чемпіонами України U-15

В червні у Чернівцях відбувся фінальний етап турніру U-15 Першої Ліги.

Чемпіонами України з футболу U-15 стала франківська «Дитячо-юнацька футбольна команда «Ніка-05». Про це повідомив міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків.

“Дякую команді й тренеру за гідне представлення нашого міста. Бажаю в майбутньому нових перемог і спортивних здобутків”,- написав мер.

Також у мерії відзначили гравців команди:

1. Зінько Павло – найкращий захисник турніру;

2. Бойчук Володимир – найкращий нападник турніру;

3. Бекеша Дмитро – найкращий гравець турніру;

4. Совтус Владислав

5. Довгошия Олександр

6. Панич Артем

7. Марук Олександр

8. Васильцов Артем

9. Максимів Андрій

10. Мисак Роман

11. Карабін Віктор

12. Шеянов Максим

13. Яворський Станіслав

14. Мороз Максим

15. Соловей Захар

16. Глуханюк Станіслав

17. Гаврилків Артем

18. Штаєр Олександр

19. Блаженко Андрій

20. Блаженко Артем

А також Яценка Віталія Володимировича – тренера команди за підготовку спортсменів.