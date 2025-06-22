На Франківщині суд відкрив справу про позбавлення водійських прав порушника військового обліку

Коломийський міськрайонний суд відкрив провадження у справі про тимчасове обмеження у праві керування транспортним засобом під час мобілізації.

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Це означає, що суд розглядатиме можливість позбавлення водійських прав особи, яка порушила правила військового обліку, інформує Бліц-Інфо.

Так, 13 червня суддя Марія Яремин винесла ухвалу про відкриття провадження. Втім, деталі порушення військового обліку, які стали підставою для позову, не розголошуються.

Суд розглядатиме цю справу у письмовому провадженні. Це означає, що рішення буде прийнято на підставі поданих документів, без проведення відкритих судових засідань.

Чоловік, проти якого подано позов, має 15 днів з моменту отримання ухвали, щоб подати відзив на позовну заяву. У відзиві відповідач може викласти свої аргументи та надати докази на свій захист. Якщо ж відзив не буде подано у встановлений термін без поважних причин, суд може ухвалити рішення на основі вже наявних у справі матеріалів, без урахування позиції відповідача.

Ця ухвала суду вже набрала законної сили, і її не можна оскаржити окремо від остаточного рішення у справі.

Як повідомляє Opendatabot, загалом в Україні вже 9 водіїв обмежили у праві кермувати авто через порушення правил військового обліку цьогоріч. Майже усі прийняті рішення ухвалив Новоград-Волинський міськрайонний суд на Житомирщині. Від початку поточного року у судах розглядалось ще 59 справ щодо позбавлення водійських прав через порушення військового обліку.

У січні 2025 року суд вперше задовольнив позов ТЦК та позбавив водія можливості кермувати авто, проте таких рішень побільшало. Наразі 9 водіїв тимчасово обмежили у праві керування транспортними засобами через порушення правил військового обліку — допоки вони не виконають вимоги ТЦК або ж як ця вимога не буде відкликана.

Зазначається, що судові рішення у таких справах повністю знеособлені — у них не зазначаються сторони процесу, що не дає можливості перевірити на наявність справи щодо себе.

Нагадаємо, відповідно до оновленого Кодексу адміністративного судочинства (стаття 283-2), якщо громадянин України не виконує вимоги ТЦК у встановлені законом про мобілізацію строки, територіальний центр комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) може звернутися до суду.

Мета такого звернення — тимчасове обмеження особи у праві керувати транспортним засобом на період мобілізації.

До типових порушень правил військового обліку в Україні входять:

неявка на виклик до ТЦК, зокрема за повісткою для уточнення даних;

ухилення від проходження військово-лікарської комісії (ВЛК) або мобілізаційних заходів;

несвоєчасне подання до ТЦК відомостей про зміну місця проживання, роботи, посади, освіти чи сімейного стану;

порушення порядку проходження навчальних зборів або занять;

невиконання обов’язків роботодавцем щодо ведення військового обліку працівників та своєчасного подання звітності;

ненадання під час мобілізації необхідних документів, будівель, транспортних засобів або іншого майна;

зміна місця проживання у воєнний час без дозволу ТЦК;

неоформлення військово-облікових документів.