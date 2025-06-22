На Калуському шосе у ДТП загинула 18-річна дівчина. ВІДЕО

Сьогодні, 22 червня, в селі Угринів сталася смертельна ДТП. О 16:08 на Калуському шосе зіткнулися «Фольксваген» та мотоцикл.

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Унаслідок зіткнення 18-річна пасажирка мотоцикла від отриманих травм померла на місці події, пише Правда з посиланням на обласну поліцію.

16-річного водія мотоцикла госпіталізовано до медзакладу, повідомляють у поліції.

На місці події працює слідчо-оперативна група. Усі деталі та обставини ДТП з’ясовуються.